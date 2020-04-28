Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины, чем женщин. Среди зараженных доля представителей сильного ..

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины, чем женщин. Среди зараженных доля представителей сильного пола составляет 60%, а представительниц прекрасного пола – 40%, сообщают "".Авдеев обратил внимание, что половая принадлежность не влияет на тяжесть заболевания. Однако среди тяжелобольных гораздо больше курильщиков, чем ведущих здоровый образ жизни людей.28 Апр 2020 в 1:15 PDT