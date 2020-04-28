К критике Китая из-за ситуации с пандемией коронавируса присоединяются новые страны. Теперь не только Соединенные Штаты, но также Великобритания и Австралия обвиняют Пекин в сокрытии данных о новом смертельном вирусе. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

К критике Китая из-за ситуации с пандемией коронавируса присоединяются новые страны. Теперь не только Соединенные Штаты, но также Великобритания и Австралия обвиняют Пекин в сокрытии данных о новом смертельном вирусе. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института ДальнегоВостока РАН Алексей Маслов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".По словам востоковеда, Поднебесная уже начинает привыкать к обвинениям в свой адрес, но планирует "как-то отвечать". Уже появилась китайская мудрость: "Китай — это не враг, а жертва". Китайцы считают, что они пострадали, как и все остальные страны мира.Маслов напомнил про вирус H1N1, который начался в США в 2009 году. "И никто не называл его американским", — отметил он."По итогам 2009-го H1N1 унес жизни 19 тысяч человек по всему миру. Но через три года был опубликован доклад с результатами окончательного исследования. Оказалось, всего погибло 286 тысяч человек в США, а по всему миру шесть миллионов. И никто не обвинял Соединенные Штаты в том, что они это скрывают", — рассказал директор Института Дальнего Востока РАН.По мнению Маслова, американские власти "сбивают" коалицию против Китая на базе того, что китайцы якобы захватили всю мировую экономику и торговлю. К атакам на китайцев присоединились Австралия и Великобритания, которые выдвинули жесткие требования — "положить все карты на стол".По словам эксперта, Китай уже восстанавливается после вспышки пандемии коронавируса. "Есть нормальные индексы, которые показывают относительное восстановление. Китайцам сейчас не надо ввязываться в драку, им надо гнуть свою линию, восстанавливать экономику. И самое главное — грамотно расставлять акценты", — пояснил Маслов.Он добавил, что Россия выбрала правильную тактику по отношению к Китаю. "РФ не присоединилась к китайской концепции "Один пояс, один путь" (объединение "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути"), хотя поддерживала этот проект. Но она не стала участвовать в китайских проектах, спокойно развивая свой", — отметил востоковед. По его мнению, это очень "грамотный выход".