Показательным выступлением повара петербургского кафе и вызовом полиции закончилась для несговорчивого посетителя попытка заказать ужин на вынос. Очевидец снял короткую схватку на видео.

Показательным выступлением повара петербургского кафе и вызовом полиции закончилась для несговорчивого посетителя попытка заказать ужин на вынос. Очевидец снял короткую схватку на видео.Конфликт произошел вечером 26 апреля в доме №9к2 на Европейском проспекте. Мужчина был нетрезв, но, как утверждают свидетели, вел себя спокойно, разве что сделал пару замечаний повару, пока стоял в очереди. Нескольких реплик хватило, чтобы вывести сотрудника заведения из себя. Продолжить словесную перепалку он предложил на улице, однако стоило ему покинуть кафе, как он тут же доверил ногам доказывать свою правоту."Ты не понимаешь, что ли?!" — изумился он, демонстрируя приемы из мультфильма "Кунг-фу панда".Употребленный алкоголь придал посетителю гибкость, так что от первого маха он уклонился, но второй удар в прыжке застал его врасплох. На том схватка и завершилась: поверженный сам поднялся с земли и вызвал полицейских.