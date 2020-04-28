На Кузбассе подсчитали ущерб от крупного пожара в селе Пашково. За считанные минуты там сгорело 6 домов. Их владельцы остались без крова, передает ГТРК Кузбасс.

На Кузбассе подсчитали ущерб от крупного пожара в селе Пашково. За считанные минуты там сгорело 6 домов. Их владельцы остались без крова, передает ГТРК "Кузбасс".Напомним, в настоящий момент на территории региона введен особый противопожарный режим. Все пожарно-спасательные подразделения несут службу в усиленном режиме. Опасность возникновения бытовых и лесных возгораний по-прежнему высока. В боевой расчет поставлен дополнительный резервный личный состав и спецтехника, в том числе насосные станции и автоцистерны. В общей сложности 260 единиц.