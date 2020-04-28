По данным Авиалесоохраны, в течение суток площадь природных пожаров в России выросла в полтора раза, огнем охвачено 60 тысяч гектаров леса.

По данным Авиалесоохраны, в течение суток площадь природных пожаров в России выросла в полтора раза, огнем охвачено 60 тысяч гектаров леса.Наиболее сложная обстановка — в Забайкалье, на регион приходится почти половина общей площади пожаров в стране. Также огонь тушат в Красноярском крае, в Иркутской области, в республиках Бурятия, Хакасия, Тува.При этом за сутки ликвидировали 170 очагов пожаров площадью 10 тысяч гектаров. В тушении огня принимают участие 4,5 тысячи человек, задействовано тысяча единиц техники. В настоящее время на всей территории Забайкалья и Красноярского края действует режим ЧС, в 50 регионах введен особый противопожарный режим, сообщает телеканал "Россия 24".В регионах, где действует особый пожароопасный режим, сотрудники МЧС России ежедневно проводят рейды. Они ищут тех, кто разводит костры или сжигает мусор на своих земельных участках. В Иркутской области для мониторинга обстановки применяются даже беспилотники, а во Владимирской в ряде садовых товариществ в рейде приняли участие представители органов местного самоуправления. Было выписано несколько протоколов об административных правонарушениях, с населением проводятся профилактические беседы. Людям напоминают о правилах пожарной безопасности, действиях в случае возгораний и способах тушения пожаров.В Туве бороться с огнем продолжают военнослужащие и армейская авиация Центрального военного округа. Там проложено более 2 тысяч квадратных метров противопожарных барьеров — так называемых "минерализованных полос", предназначенных для защиты от огня жилых дома.В течение суток транспортно-боевой вертолет Ми-8 "Терминатор" произвел в республике 17 сбросов воды — всего более 50 тонн. Около 100 мотострелков помогают на земле. Также для тушения применяется пожарная машина на базе автомобиля "Урал".