По данным Авиалесоохраны, в течение суток площадь природных пожаров в России выросла в полтора раза, огнем охвачено 60 тысяч гектаров леса.
По данным Авиалесоохраны, в течение суток площадь природных пожаров в России выросла в полтора раза, огнем охвачено 60 тысяч гектаров леса.
Наиболее сложная обстановка — в Забайкалье, на регион приходится почти половина общей площади пожаров в стране. Также огонь тушат в Красноярском крае, в Иркутской области, в республиках Бурятия, Хакасия, Тува.
При этом за сутки ликвидировали 170 очагов пожаров площадью 10 тысяч гектаров. В тушении огня принимают участие 4,5 тысячи человек, задействовано тысяча единиц техники. В настоящее время на всей территории Забайкалья и Красноярского края действует режим ЧС, в 50 регионах введен особый противопожарный режим, сообщает телеканал "Россия 24".
В регионах, где действует особый пожароопасный режим, сотрудники МЧС России ежедневно проводят рейды. Они ищут тех, кто разводит костры или сжигает мусор на своих земельных участках. В Иркутской области для мониторинга обстановки применяются даже беспилотники, а во Владимирской в ряде садовых товариществ в рейде приняли участие представители органов местного самоуправления. Было выписано несколько протоколов об административных правонарушениях, с населением проводятся профилактические беседы. Людям напоминают о правилах пожарной безопасности, действиях в случае возгораний и способах тушения пожаров.
В Туве бороться с огнем продолжают военнослужащие и армейская авиация Центрального военного округа. Там проложено более 2 тысяч квадратных метров противопожарных барьеров — так называемых "минерализованных полос", предназначенных для защиты от огня жилых дома.
В течение суток транспортно-боевой вертолет Ми-8 "Терминатор" произвел в республике 17 сбросов воды — всего более 50 тонн. Около 100 мотострелков помогают на земле. Также для тушения применяется пожарная машина на базе автомобиля "Урал".