Московский футбольный клуб Локомотив пришел к соглашению с Марко Николичем по будущему контракту. Сербский специалист получит по нему 1,5 миллиона евро в год. Еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

Московский футбольный клуб "Локомотив" пришел к соглашению с Марко Николичем по будущему контракту. Сербский специалист получит по нему 1,5 миллиона евро в год. Еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.Как сообщает Sport24, договор с Николичем вступает в силу 1 июля 2020 года. Однако пока его не подписал глава РЖД Олег Белозеров.Напомним, что срок соглашения с клубом нынешнего наставника "Локомотива" Юрия Семина завершается 1 июня 2020 года. Генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе не предложил 72-летнему специалисту новый контракт.