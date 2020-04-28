ЛУКОЙЛ загружает свои зарубежные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) только российской нефтью, заявил глава компании Вагит Алекперов.

"ЛУКОЙЛ" загружает свои зарубежные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) только российской нефтью, заявил глава компании Вагит Алекперов.Дочерняя компания Litasco перевела зарубежные НПЗ "ЛУКОЙЛа" на переработку только российской нефти, что дало возможность устойчиво снабжать эти заводы и не иметь проблем с поставками из России, отметил Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24".Litasco продает нефтепродукты, в том числе в Западной Африке. Новые рынки открыты, и "ЛУКОЙЛ" имеет большую заправочную сеть. Продажи топлива сократились на 40%, но продажи идут, пояснил Алекперов и добавил, что компания находит пути решения проблем.Спрос на топливо упал в среднем на 40-50%, на авиакеросин - на 75-80%, заявил Алекперов."ЛУКОЙЛ" имеет четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), три НПЗ в Европе (в Италии, Румынии, Болгарии), а также 45% в НПЗ в Голландии. Совокупная мощность НПЗ составляет 84,6 миллиона тонн нефти в год.У "ЛУКОЙЛа" 5,2 тысячи АЗС в 18 странах.