Текст к песне До предела оказался пророческим. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире программы 60 минут.

Текст к песне "До предела" оказался пророческим. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире программы "60 минут".На минувшей неделе состоялась премьера клипа "До предела", песню на стихи Марии Захаровой исполнили Валерия и Максим Фадеев. Клип, опубликованный в Интернете, за неделю набрал почти два миллиона просмотров."Этот текст появился полтора года назад. Но получился абсолютно пророческим", — призналась дипломат.По ее словам, Валерия, Пригожин и Фадеев сделали из этого материала "потрясающую" песню и клип.Также дипломат обратила внимание на прогнозы о будущем после пандемии коронавируса. "Есть вопросы намного более приземленные, но при этом требующие своего решения", — отметила она.По ее мнению, многие пересмотрят свои ценности и начнут более реалистично воспринимать действительность. "Это вопрос, насколько глубоко эгоизм проник в нас всех и насколько мы готовы жертвовать своим комфортом ради людей знакомых и незнакомых", — добавила Захарова.