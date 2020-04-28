МГУ готовится к крупнейшей в своей истории реорганизации. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий на совещании с деканами. Все 40 факультетов предлагается объединить в 14 высших школ.

МГУ готовится к крупнейшей в своей истории реорганизации. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий на совещании с деканами. Все 40 факультетов предлагается объединить в 14 высших школ.Уже с первого курса студенты смогут самостоятельно выбирать дисциплины и только с третьего будут распределяться по кафедрам и лабораториям внутри своего направления. Таким образом, у студентов появляется дополнительное время, чтобы определиться с будущей профессией. О сроках проведения реформы пока не сообщается.