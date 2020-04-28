Одиннадцать нелегальных мигрантов из центра временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге порезали себе руки в знак протеста против отложенной на неопределенное время депортации и запрета на постоянное использование смартфона.

Одиннадцать нелегальных мигрантов из центра временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге порезали себе руки в знак протеста против отложенной на неопределенное время депортации и запрета на постоянное использование смартфона, сообщил глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых."Две комнаты требовали сделать связь постоянной. Они вызвали администрацию и сказали: "Либо вы даете телефон, либо мы вскрываемся"", — рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.Уступок они не дождались, добиться немедленной депортации у них тоже не вышло, и тогда задержанные порезали себе руки. На место быстро прибыли медики и казали помощь пострадавшим, госпитализировать никого не стали.Пользоваться телефоном в центре можно в течение часа ежедневно, что не устраивает мигрантов, которых не могут оправить на родину из-за введенных карантинных ограничений.