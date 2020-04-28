Российский Минфин может изменить планы по инвестициям из ФНБ в инфраструктурные проекты, сообщили Известия.

Российский Минфин может изменить планы по инвестициям из ФНБ в инфраструктурные проекты, сообщили "Известия". Окончательное решение пока не принято, сообщили в пресс-службе Минфина.Сейчас ликвидная часть фонда составляет около 8% ВВП. Часть из нее в размере 1% по закону может быть инвестирована в инфраструктурные проекты.Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1", бюджет в 2020 году будет исполнен с дефицитом. Власти направят 2 триллиона руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на замещение выпадающих нефтегазовых доходов в 2020 году.Правительство направит около 2,8% дополнительных ресурсов для поддержки граждан и предприятий.Граждане России, потерявшие работу после 1 марта и ставшие на учет в службе занятости, получат пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб. каждый месяц в апреле-июне. Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тысячи руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ранее на социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете было заложено 54,3 миллиарда руб. Власти направят на дополнительные выплаты пособий еще 33,36 миллиарда руб.Банки выделили малым и средним предприятиям уже около 4 миллиардов руб. беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Прием заявок продолжается. По данным Минэкономразвития, 15 банков, подписавших соглашение с ведомством, уже одобрили более 1,8 тысячи заявок на участие в программе финансирования под 0%, а в министерство на данный момент поступило 36 заявок от банков-участников в общей сложности на 27 миллиардов. Соглашение с министерством уже заключили в общей сложности 17 кредитных организаций: "Россельхозбанк", Сбербанк, "Промсвязьбанк", ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", "Челябинвестбанк", "Саровбизнесбанк", РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", "Альфа-банк", "Томскпромстройбанк", "Владбизнесбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк", "Совкомбанк".На беспроцентные целевые кредиты для зарплат может подавать заявки малый, средний и крупный бизнес. Расширение круга потенциальных заемщиков за счет их включения 15 апреля предложил президент РФ Владимир Путин, а 16 апреля Минэкономразвития внесло в правительство соответствующий проект постановления.