Лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает телеканал "Россия 24".По словам представителя ведомства, в этом году они наблюдают аномально жаркую температуру. О том, что приближающееся лето может быть самым теплым за всю историю, свидетельствуют прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций. Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.Глава Минприроды рассказал о неутешительной статистике относительно количества пожаров в России. По его словам, принимаемые меры не позволяют снизить их число. Кобылкин отметил, что это может быть связано с несоблюдением режима самоизоляции, а также с безусловным потеплением климата.Ранее во время совещания Владимир Путин отметил, что борьба с коронавирусом — не повод не обращать внимания на другие проблемы, в числе которых пожары и паводки.