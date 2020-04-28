28.04.2020

2020-04-28 18:25:04

Минздрав назвал новые лекарства от коронавируса

С шести до девяти расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых.

Согласно данным рекомендаций Минздрава, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, надропарин кальция, тоцилизумаб, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон альфа и рекомбинантный интерферон бета-1b, сообщил ТАСС.

Отмечается также, что еще три препарата - умифеновир, ремдесивир, фавипиравир - находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с подтвержденным коронавирусом. "По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19. Однако имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности", - говорится в тексте.