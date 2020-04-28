Мировой нефтяной сектор испытывает шок на фоне отрицательных цен на нефть, перегрузки хранилищ, падения спроса и призывам к революции в области возобновляемых источников энергии после завершения пандемии COVID-19. Аналитики нефтяного рынка США и Европы надеются на восстановление спроса на нефть в Азии.

Мировой нефтяной сектор испытывает шок на фоне отрицательных цен на нефть, перегрузки хранилищ, падения спроса и призывам к революции в области возобновляемых источников энергии после завершения пандемии COVID-19. Аналитики нефтяного рынка США и Европы надеются на восстановление спроса на нефть в Азии.Даже международные финансовые институты (МВФ, ЕЦБ и ОЭСР) указывают, что будущее экономического и энергетического спроса неразрывным образом связано с Китаем и Индией. Производители нефти и газа ОПЕК, десятилетиями отдававшие предпочтение западным экономикам, переориентировали свои инвестиции и нефтегазовые стратегии в попытках захватить эти рынки будущего. До вспышки COVID-19 Китай уже был ключевым мировым центром торговли, инвестиций и геополитического влияния. Пока некоторые эксперты предупреждали о тревожном экономическом и финансовом положении Китая, для основных инвесторов эта страна оставалась главной целью инвестиций.Растущих опасений по поводу геополитической агрессии Пекина в Южно-Китайском море и негативных последствий его инициативы "Один пояс — один путь" оказалось недостаточно: страны, мировые конгломераты и дальше продолжили выстраивать экономические связи с азиатским гигантом. Арабские производители ОПЕК также не защищены от влияния Китая, учитывая, что более 50% их общих инвестиций поступает в страну. Китай считал, что всегда будет жизненно важным партнером благодаря огромному населению и растущим политическим и экономическим возможностям. Однако COVID-19 смешал все карты. О неожиданных последствиях пандемии ранее можно было услышать только в аналитических отчетах и ​​голливудских фильмах ужасов. Никто не ожидал, что это станет реальностью. Теперь это произошло, и основные потенциальные последствия этого заболевания намного серьезнее, чем думает большинство людей.Истинный масштаб ущерба от COVID-19 еще предстоит выяснить, бизнесу уже оказана поддержка на триллионы долларов. Но геополитические отношения и торговые пути изменились кардинально. Сеть влияния Китая начала разваливаться, когда стало ясно, насколько опасно полагаться только на одну страну в международной торговле и безопасности. Отсутствие устойчивости в глобальной экономической системе, когда речь идет о производстве и торговле, в ближайшие годы окажет негативное влияние на Китай. Для противодействия и смягчения последствий будущих международных кризисов или пандемий нужна новая устойчивая почва, основанная на разнообразной экономической системе. Производителям нефти, особенно производителям ОПЕК и России, опасно ждать, что на Китай придется большая часть будущей добычи. Американские сланцевики слишком сильно зависят от хранилища Кушинга, и они многое потеряли, когда WTI ушла на отрицательную территорию, а мощности Кушинга достигли предела. Также и арабские производители сильно пострадали от падения спроса со стороны Китая.Следующим событием, начало которому уже положено в основных странах ОЭСР, будет переосмысление будущих инвестиционных проектов или схем финансирования, создание некитайских производственных центров или возвращение производства обратно в страну. Это напоминает идеи политики Трампа "Америка прежде всего". Но европейские партии видят в этом необходимый противовес растущему влиянию Китая. Уже набирает силу политика "Сделай Европу снова великой". Автомобильный, химический секторы, сегмент здравоохранения пересматривают свои отношения с Китаем. Обсуждается идея возвращения производственных мощностей обратно в страны или создание новых центров в Индии, Египте или других местах, где доступны высокие технологии, высокий уровень образования и где можно сохранить низкие затраты.Стратеги ОПЕК также должны немного отступить и расширить кругозор, выйдя за пределы Китая, когда речь идет об экономических интересах. Реструктуризация производства из-за геополитических, финансовых и операционных трудностей, вывод его за пределы Китая, несомненно, ограничат поставки и спрос на нефть и газ в этой стране.ОПЕК и Россия должны оценить варианты реструктуризации своей политики в отношении Китая, которые рассматривают страны ОЭСР. Сейчас нужны новые развивающиеся регионы для повышения устойчивости мировой экономики. Эта трансформация повлияет на будущий спрос на энергию. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт должны подумать об этом, прежде чем столкнутся с fait acсompli.COVID-19 изменил международные отношения, возродился национализм, влияющий на экономическую политику двух крупнейших экономических игроков в мире, США и ЕС. Если это не сработает, будущее ОПЕК в нефтегазовой сфере сильно пострадает на фоне снижения спроса со стороны Китая. Нефтяному картелю нужен новый подход к экономической политике, ориентированный на устойчивость. Будущее спроса на нефть и газ уже не будет сосредоточено исключительно на Китае. Поэтому любая страна, преследующая свои интересы в этой отрасли, должна строить будущее уже сейчас.