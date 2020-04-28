Нефть WTI и Brent резко дешевеет 27 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на WTI упала на 24% до $12,87 за баррель. В ходе торгов цена падала на 25% до $12,5 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent подешевели на 6,86% до $19,97 за баррель, июльские фьючерсы - на 6,37% до $23,23 за баррель.

Нефть WTI и Brent резко дешевеет 27 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на WTI упала на 24% до $12,87 за баррель. В ходе торгов цена падала на 25% до $12,5 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent подешевели на 6,86% до $19,97 за баррель, июльские фьючерсы — на 6,37% до $23,23 за баррель.Неделя началась с нового резкого падения мировых цен на нефть. На прошлой неделе Brent подешевела на 23,65%, WTI — на 7,3%, что стало третьей неделей подряд, когда цены на углеводороды снижаются.Между тем количество буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 60 единиц до 378 установок, сообщила американская Baker Hughes. Количество буровых сократилось шестую неделю подряд. Общее количество нефтяных и газовых установок в США уменьшилось на 64 единицы до 465 установок.В свою очередь Saudi Aramco начала сокращать добычу нефти, выполняя договоренности с 23 странами в рамках сделки ОПЕК+, но это не помогло поддержать цены на нефть.Мировые нефтехранилища заполнены на 65%, еженедельно в хранилища поступают 50 млн баррелей нефти. Таким образом, хранилища полностью заполнятся к июню, отмечает Bloomberg.По данным Saxo Bank, заполнение хранилищ представляет самую серьезную угрозу для нефтяной отрасли, а нефтяники не хотят сокращать добычу и бетонировать скважины из-за значительных расходов на консервацию.Глава Минэнерго Александр Новак отметил ранее, что мнения экспертов разнятся, но большинство экспертов сходится в том, что мир достиг дна снижения спроса, который начнет восстанавливаться во второй половине года.