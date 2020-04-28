Государственные безвозмездные субсидии на выплату зарплаты сотрудникам получат компании, у которых задолженность по налогам и сборам не превышает 3 тысяч руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Государственные безвозмездные субсидии на выплату зарплаты сотрудникам получат компании, у которых задолженность по налогам и сборам не превышает 3 тысяч руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Правительство устранит препоны, мешающие предоставлять госпомощь добросовестным предпринимателям, отметил Мишустин.Премьер-министр подписал постановление правительства, которое устанавливает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из списка пострадавших отраслей на выплату зарплаты и решение других неотложных задач.Компании смогут получить деньги из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника, но обязаны сохранить рабочие места — не менее 90% от списка сотрудников на начало апреля, заключил Мишустин.