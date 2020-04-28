Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики в условия пандемии коронавируса. Речь идет о мерах по восстановлению нормального ритма работы экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики в условия пандемии коронавируса. Речь идет о мерах по восстановлению нормального ритма работы экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин поручил Минэкономразвития проработать и представить к 30 апреля предложения в правительство.Государство оказывает финансовую поддержку предприятиям, однако необходимы и другие решения по снятию барьеров. В частности, власти облегчат порядок лицензирования, расширив области, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом".Так, правительство упростит процесс временного подключение объектов к системе теплоснабжения, выдачи разрешений на такси, классификации гостиниц, отметил Мишустин.К концу недели власти подготовят предложения о постепенной отмене ограничений на деятельность ряда компаний и индивидуальных предпринимателей по мере улучшения обстановки, заключил премьер-министр.