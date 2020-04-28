Правительство продолжит помогать пострадавшим от коронавируса. Для тех, кто потерял работу, предусмотрены выплаты, а если есть семья, то можно получить и ежемесячную помощь для несовершеннолетних детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продолжит помогать пострадавшим от коронавируса. Для тех, кто потерял работу, предусмотрены выплаты, а если есть семья, то можно получить и ежемесячную помощь для несовершеннолетних детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Правительство утвердило постановление о помощи населению. Граждане России, потерявшие работу после 1 марта и ставшие на учет в службе занятости, получат пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 руб. каждый месяц в апреле-июне. Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тысячи руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ранее на социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете было заложено 54,3 миллиарда руб. Власти направят на дополнительные выплаты пособий еще 33,36 миллиарда руб.Все объявленные правительством меры помощи системообразующим предприятиям, малому и среднему бизнесу ориентированы на человека, а значительная часть из этих мер — прямые выплаты людям. Об этом напомнил в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" помощник президента РФ Максим Орешкин.Это, например, новые выплаты из материнского капитала — по 5 тысяч руб. с апреля по июнь. Также это повышение пособий по безработице, дополнительные выплаты безработным, у которых есть дети — по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также это ускорение и расширение программы выплат детям от 3 до 7 лет.Второй блок по значимости — все, что связано с поддержкой бизнеса, сказал Орешкин. Эти меры ориентированы на сохранение рабочих мест, на сохранение дохода граждан."И большая часть мер идет как раз на малый и средний бизнес, в отличие, например, от кризиса 2008-2009 года, когда помощь была сосредоточена на крупных предприятиях", — отметил помощник президента.Правительство подготовило целый ряд мер по поддержке экономики и граждан, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". Во-первых, речь идет о подготовке системы здравоохранения к большому количеству больных новой коронавирусной инфекцией. Модернизируется коечный фонд. Более чем 66 миллиардов руб. было выделено субъектам Российской Федерации на закупку оборудования, включая аппараты ИВЛ.Во-вторых, осуществляется поддержка граждан, чтобы в условиях вынужденной изоляции предприниматели были мотивированы. И пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства в наиболее уязвимых отраслях экономики государство оказывает прямую грантовую поддержку в мае и в июне, чтобы сохранить рабочие места. Это касается сферы обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса, непродовольственной торговли, кроме того, предприятиям предоставляются беспроцентные кредиты на заработную плату, снижают платежи в страховые фонды с 30% до 15%. Эта норма будет действовать на постоянной основе.Для крупных предприятий также предусмотрены меры по гарантийной поддержке и субсидированию процентной ставки под оборотные средства. Министр подчеркнул, что повышается пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, средства на эти цели предусмотрены.Банки выделили малым и средним предприятиям уже около 4 миллиардов руб. беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Прием заявок продолжается. По данным Минэкономразвития, 15 банков, подписавших соглашение с ведомством, уже одобрили более 1,8 тысячи заявок на участие в программе финансирования под 0%, а в министерство на данный момент поступило 36 заявок от банков-участников в общей сложности на 27 миллиардов. Соглашение с министерством уже заключили в общей сложности 17 кредитных организаций: "Россельхозбанк", Сбербанк, "Промсвязьбанк", ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", "Челябинвестбанк", "Саровбизнесбанк", РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", "Альфа-банк", "Томскпромстройбанк", "Владбизнесбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк", "Совкомбанк".На беспроцентные целевые кредиты для зарплат может подавать заявки малый, средний и крупный бизнес. Расширение круга потенциальных заемщиков за счет их включения 15 апреля предложил президент РФ Владимир Путин, а 16 апреля Минэкономразвития внесло в правительство соответствующий проект постановления.Банки должны усилить поддержку бизнеса и населения, сделать ее максимально доступной, заявил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания с представителями банковского сектора экономики при участии правительства, администрации Кремля.Президент напомнил, что пандемия угрожает всем странам, и экономике, и населению. Российские власти уже приняли ряд мер для защиты от коронавируса – это медицинские и экономические меры.Власти усилили поддержку пострадавших от пандемии, в первую очередь российских семей, сохранения занятости и доходов всех граждан. Получат поддержку и предприниматели, малый и средний бизнес, системообразующие компании."Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу", — отметил Путин. Он напомнил, что банки уже несут большую нагрузку при реализации мер помощи экономике и населению. Многие банки взяли на себя затраты поддержки своих клиентов.Путин подчеркнул, что банки напрямую знают проблемы своих клиентов – граждан и компаний. От банков многое зависит, "чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается".Президент акцентировал внимание на предоставлении каникул по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30%. Предприятия без промедления должны получать льготные кредиты для работы и выплата заработной платы. Банки должны помочь населению и компаниям избежать банкротства, преодолеть трудности, должны помочь продолжить работу компаниям и сохранить рабочие места, зарплаты.Президент РФ особо отметил новую льготную ипотечную программу. Российские банки в понедельник, 20 апреля, объявили о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первыми заявки начали принимать ВТБ, "Дом.РФ", "Альфа-банк", ПСБ."В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая", — сообщается на сайте ПСБ. "Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В "Альфа-банке" подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис", — уточнили в крупнейшем частном банке страны. "Ставка 6,5% будет действовать в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку по льготным условиям можно до 1 ноября 2020 года", — сообщили в "Дом.РФ".Максимальный размер кредита по новой госпрограмме льготной ипотеки составит 8 миллионов руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона руб. — для остальных регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости квартиры, срок такой ипотеки — до 20 лет, уточнили в ВТБ.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 апреля, предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых. Новая программа льготной ипотеки потребует 6 миллиардов руб. в 2020 году, сообщил глава государства на совещание по вопросам развития строительной отрасли.Средняя действующая ипотечная ставка по России в размере 9% стала высокой для многих россиян. Если рыночная ставка будет выше 6,5%, то сверх этой ставки будет субсидировать государство. Льготная ставка будет действовать весь период ипотеки. Льготную ипотеку можно будет оформить до 1 ноября 2020 года для покупки жилья стоимостью до 3,5 миллиона руб. в регионах и 8 миллионов руб. в Москве и Санкт-Петербурге.Банк России видит возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Снижение показателя может быть быстрее, чем в докризисных условиях."Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос, как быстро и когда использовать этот потенциал, и считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки в том числе до на уровне 100 базисных пунктов", — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Она отметила важность происходящего – в основе пятничного решения "кардинальный пересмотр нашего взгляда на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года". Шаг снижения ставки может быть больше 0,25 процентного пункта. "Для возвращения инфляции к цели и стабилизации ситуации в экономике могут потребоваться более решительные шаги", — отметила глава ЦБ.