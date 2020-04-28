Несмотря на режим самоизоляции, некоторые граждане решили провести выходные в компаниях. Чем закончились такие вечеринки?

Несмотря на режим самоизоляции, некоторые граждане решили провести выходные в компаниях. Чем закончились такие вечеринки?Пока одни остаются дома, соблюдая рекомендации врачей и властей, другие самоизоляцию попросту игнорируют. Сотни людей выходные решили провести так, как привыкли это делать — в больших, шумных компаниях и с горячительными напитками.Вечеринку, которая прошла в башкирском Стерлитамаке, в сети уже называли "пиром во время чумы". Около 50 человек в баре и на танцполе веселятся, как ни в чем не бывало. Более того, судя по записям в официальной группе заведения во ВКонтакте, подобные этой тусовки здесь проходят регулярно и без конспирации. Многообразие афиш, скидок и диджеев для тех, кто заскучал дома. Рекламируют здесь и другие заведения, где можно развлечься. Но очередное веселье обернулось разбирательством с полицией. Облаву на весельчаков устроили местные активисты. Они и вызвали на место правоохранителей.Чем в итоге закончилась трехсторонняя встреча полиции, активистов и организаторов вечеринки -точно не ясно. В сети на этот счет мнения расходятся. По одним данным, составлять протоколы на нарушителей режима и разгонять их — правоохранители не стали, а активистам запретили вести видеосъемку. На страничке заведения в соцсетях и вовсе появилась видеозапись, якобы разоблачающая общественников. Мол, это одни из посетителей, которые слегка перебрали с горячительным. Искать правду и виновных теперь будут на другом уровне. О ситуации узнал глава региона."Я вообще считаю, что это безалаберность и Владимир Иванович, я вас прошу более серьезно отнестись к этой проблеме. Второй по величине город в республике, Вы если взорвете нам еще Стерлитамак, то это по вашей вине произойдет. Неужели вы не могли предположить, что у вас там под носом целый ночной клуб орудует. И я попрошу правоохранительные органы дать правовую оценку этой ситуации, и привлечь к ответственности этих людей", — заявил Радий Хабиров, губернатор Республики Башкортостан.А это уже горячие сибирские тусовщики. На видеокадрах — один из ночных клубов Хакасии. Из-за качества записи масок и перчаток на людях не видно, а вот о соблюдении дистанции в полтора метра даже говорить не приходится. Троих организаторов вечеринки полиция уже оштрафовала. Окупилась ли дискотека — вопрос спорный.Сейчас правоохранителя определяют степень ответственности организатора дворовой вечеринки в Бутово. Там чтобы развлечься людям ходить в рестораны и клубы не пришлось. На громкую музыку толпа с танцами вышла во двор многоквартирного дома."По результатам таких вот разгульных гуляний, сколько там людей, куда они разошлись. Может опять это дерево эпидемиологическое начать расти, ветвиться. И, действительно, это может привести через неделю-две, к вспышке. Просто должен пройти этот инкубационный период от этих новых зараженных", — предупреждает Владислав Жемчугов, врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук.А чтобы новых случаев было меньше, необходимо снизить число контактов. В регионах правоохранители вынуждены следить за соблюдением социальной дистанции. В Москве за две недели выявили почти 600 нарушений. Но не всё в поле зрения.Например, такие ночные сходки любителей скорости как в Омске. К сожалению, о том, что нарушение самоизоляции опасно для жизни и здоровья, зрители заездов узнали раньше, чем завершится инкубационный период. Один из гонщиков перепутал скорости и въехал в толпу зрителей. Пострадавших доставили в больницу, а водителем теперь занимаются следователи.