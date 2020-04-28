Стражи порядка вышли на двух молодых людей, решивших заработать на ситуации с коронавирусом – мошенники предлагали купить у них электронный пропуск за 3500 рублей и исчезали после получения денег. В полиции напомнили, что этот документ можно оформить легально и совершенно бесплатно.

Правоохранители задержали мошенников, обманывавших людей, решивших приобрести электронный пропуск для передвижения по Москве и Московской области, об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии стражей порядка, двое молодых людей создали канал в мессенджере, где предлагали всем желающим купить электронный пропуск за три с половиной тысячи рублей.Злоумышленники запрашивали персональные данные покупателя, необходимые для оформления документа, после чего получали деньги и переставали выходить на связь.В настоящее время известно как минимум о двух эпизодах противоправной деятельности.В полиции напомнили, что пропуск, за мнимое приобретение которого мошенники просили материальное вознаграждение, можно получить легально и совершенно бесплатно.