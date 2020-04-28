На дне Черного моря обнаружен потопленный в ноябре 1941 года санитарный теплоход Армения, на борту которого находились тысячи беженцев, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

На дне Черного моря обнаружен потопленный в ноябре 1941 года санитарный теплоход "Армения", на борту которого находились тысячи беженцев, сообщает пресс-служба Русского географического общества.Судно, перевозившее от 6 тысяч до 10 тысяч человек, погибло из-за налета немецкой авиации. Это крушение считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. Однако до последнего времени точно место погибшего теплохода оставалось неизвестным.Для обследования находки использовался телеуправляемый подводный аппарат, благодаря которому удалось получить видеокадры затопленного судна."Надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений — ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб", — рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, участник экспедиции Сергей Фокин.