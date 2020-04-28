С целью недопущения распространения коронавируса Московская железная дорога оборудует специальные помещения для обсервации пассажиров с подозрениями на COVID-19. На Смоленщине такие открыты на вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине.

На смоленских вокзалах открываются обсерваторы для "подозрительных" пассажиров. В изолированных помещениях будут размещать граждан с симптомами COVID-19, уточняет ГТРК "Смоленск". Подобные помещения Московская железная дорога обустраивает, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.На сегодняшний день обсерваторы уже открылись на вокзалах нескольких городов: в Смоленске, Гагарине, Вязьме. В помощениях пассажирам будет оказана медицинская помощь. Затем при необходимости их доставят в стационары. Главная задача — ограничить контакты заболевших граждан со здоровыми.Как известно, по требованию РЖД у пассажиров всех поездов дальнего следования измеряется температура. Речь идет, в том числе, и о "Ласточках" Смоленск — Москва. Также, покупая билет, все граждане обязаны оставлять свои координаты для связи.