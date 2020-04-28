Руководство итальянского Наполи не перестает рассчитывать на покупку нападающего санкт-петербургского Зенита Сердара Азмуна. Ради 25-летнего футболиста итальянцы могут продать мексиканского форварда Ирвина Лосано, являющегося одним из самых дорогих приобретений клуба.

Руководство итальянского "Наполи" не перестает рассчитывать на покупку нападающего санкт-петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Ради 25-летнего футболиста итальянцы могут продать мексиканского форварда Ирвина Лосано, являющегося одним из самых дорогих приобретений клуба.Как сообщает AreaNapoli, в настоящее время в команде исчерпан лимит на игроков из тех стран, которые не входят в состав Европейского союза. Ради иранца они готовы отказаться от Лосано, который был приобретен прошлым летом за 38 миллионов евро.Напомним, что ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что до окончания нынешнего сезона клуб не будет вести никаких трансферных переговоров.