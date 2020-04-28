Нефтяные компании, работающие в Северном море у побережья Великобритании, сообщили о том, что на фоне кризиса в нефтяной отрасли, усугубляемого пандемией коронавируса, они ожидают сокращения до 30 тысяч рабочих мест.

Нефтяные и газовые компании, работающие в британском Северном море опасаются, что на фоне кризиса в нефтяной отрасли, усугубляемого пандемией коронавируса, в регионе будет потеряно до 30 000 рабочих мест. Как сообщает FT, представители отрасли готовятся к “еще более серьезному” кризису, чем падение цен на нефть в 2014 году.По информации издания, операторы Северного моря сейчас планируют более глубокое сокращение расходов, чем всего месяц назад. Согласно отчету OGUK, инвестиции достигли одного из самых низких уровней за почти полвека.Мировая нефтяная индустрия пострадала от падения спроса в результате пандемии коронавируса. Цена на нефть марки Brent, международный ориентир, упала на прошлой неделе до самого низкого уровня с 1999 года, после того как цены на нефть в США впервые стали отрицательными. Цены на газ также опустились до 14-летних минимумов.Кризис коронавируса пришелся на особенно плохое время для британских компаний в Северном море, пытавшихся встать на ноги после падения цен на нефть в 2014 году. OGUK, объединяющая около 400 компаний, ожидает, что ситуация приведет к сокращению 30 000 рабочих мест. Речь идет не только о непосредственных производителях нефти и газа, но и компаниях из цепочки поставок.В прошлом году в морской нефтегазовой отрасли Великобритании напрямую или косвенно работали 151 600 человек. Их число уже значительно сократилось с момента кризиса 2014 года.По оценке OGUK, в настоящее время ожидается, что капитальные вложения нефтегазовых компаний Северного моря сократятся в этом году более чем на треть до £3,5 млрд. Это будет самым низким уровнем в реальном выражении с 2000 года и “одним из самых низких уровней инвестиций из всех наблюдаемых с начала 1970-х годов”. При этом еще месяц назад OGUK говорила об уровне в £4-5,5 млрд. Кроме того, ожидается, что операционные расходы сократятся на 20% по сравнению с уровнем, прогнозируемым компаниями в начале года.