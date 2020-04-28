Интерактивный парк Россия - моя история запустил инстаграм-сериал в честь юбилея Победы. На своих страницах в соцсетях размещают ролики о ключевых событиях и участниках Великой Отечественной. Видео снимают в мультимедийных пространствах парка в разных городах страны. Какие сюжеты подготовили в Волгограде?

Интерактивный парк "Россия — моя история" запустил инстаграм-сериал в честь юбилея Победы. На своих страницах в соцсетях размещают ролики о ключевых событиях и участниках Великой Отечественной. Видео снимают в мультимедийных пространствах парка в разных городах страны. Какие сюжеты подготовили в Волгограде?Улица Клавы Панчишкиной в Красноармейском районе Волгограда названа в честь партизанки, участницы Сталинградской битвы.Клава Панчишкина первая из тех, о ком напомнит в предъюбилейные дни музей "Россия — моя история". Оказавшись в оккупации в Нижнечирской, она вела подпольную деятельность, вместе с товарищами подрывала мосты и склады. Схвачена и расстреляна в сентябре 42-го.В Волгограде 141 улица получила название, связанное со Сталинградской битвой и ее героями. Это и маршалы, и рядовые, снайперы и медсестры.Еще одно имя — Наташа Качуевская, "ее улица" в Советском районе. О ней тоже готовят ролик. Попала в окружение с ранеными, которых сопровождала, но сумела их спрятать и спасти.Для сотрудника музея Елены Кузнецовой — это история все равно, что личная. Ее бабушка на фронте тоже вытаскивала с поля боя раненых и подводами возила в госпиталь. С войны остался навык — запрягать и распрягать лошадь даже одной рукой. Умерла 10 лет назад, 9-го мая ей бы исполнилось 99 лет.В эти дни есть время вспомнить своих, побольше узнать о других защитниках Отечества и о родном городе. Музей "Россия — моя история" готовится "перенести" в социальные сети экскурсию, которая посвящена Сталинграду. Это период с момента переименования Царицына в 1925 году до 1961-го, когда город стал Волгоградом.Много интересного поведали номера "Сталинградской правды" давних лет, которые хранятся в библиотеке имени Горького."Сталинградская правда" регулярно знакомила горожан с новостями из зоосада. "Согласован перевод слона в "Сталинградский зоосад", самец, возраст 40-50 лет. Рост 2.75. Прибыл из Гамбурга". Животных и птиц было множество, в том числе экзотических. И они разделили с городом его трагическую судьбу."Постарались отследить их судьбу. Во время эвакуации та баржа, на которой они эвакуировались, она пошла ко дну, так сложилась, все животные погибли. До этих событий мы смогли отследить, как содержались, что это были за животные", — рассказывает Анна Бойко, сотрудник мультимедийного исторического парка "Россия — Моя история".Кстати, есть сведения, что слон на баржу не попал, но все-таки погиб в Сталинграде. Экскурсия по этой выставке уже адаптирована под виртуальный формат. В ближайшее время она будет записана и выложена в сеть. И хоть музей сегодня пустой — он готов делиться информацией с посетителями, даже когда они остаются дома.