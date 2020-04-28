Нижегородская область ставит антирекорд по заболевшим коронавирусом. По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе на 207 увеличилось число подтвержденных случаев заражения. Всего инфекция зафиксирована более чем у полутора тысяч человек.

Нижегородская область ставит антирекорд по заболевшим коронавирусом. По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе на 207 увеличилось число подтвержденных случаев заражения. Всего инфекция зафиксирована более чем у полутора тысяч человек.Таким образом, как передает ГТРК "Нижний Новгород", область обогнала все регионы страны, уступив только столице и Подмосковью. В этой сложной эпидемиологической ситуации к жителям Нижегородской области обратились медицинские работники. Они убедительно просят граждан не покидать свои дома.Врачи не могут соблюдать режим самоизоляции и ежедневно подвергают свою жизнь опасности, отметил Владимир Федоровцев, заместитель главврача ГБУЗ НО "ГКБ №5". Медики вынуждены работать в тяжелых условиях. В специальных защитных костюмах жарко и душно, но они необходимы. Обязанность каждого гражданина сейчас — соблюдать режим самоизоляции и, тем самым, помогать медицинским работникам.К коллеге присоединился Михаил Моровов, врач-хирург той же больницы. Коронавирус — это не шутки. Врачи борются за жизнь каждого пациента, им очень важна ваша поддержка, отметил доктор.