Спрос на нефть в некоторых странах Европы начал расти. Продажи топлива на АЗС в этих странах падали на 70%, сегодня показатель поднялся до 60-65%, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 1.

Спрос на нефть в некоторых странах Европы начал расти. Продажи топлива на АЗС в этих странах падали на 70%, сегодня показатель поднялся до 60-65%, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1".Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи начнет действовать с 1 мая, что позволит убрать с рынка излишнее предложение. Мнения экспертов разнятся, но большинство экспертов сходятся в том, что мир достиг дна снижения спроса, который начнет восстанавливаться, отметил Новак.Необходимо понимать баланс между снижением спроса, возможностью сокращения предложения и заполнения хранилищ, подчеркнул министр.Важно пройти пик падения спроса, чтобы не заполнить хранилища, поскольку при полном заполнении наступит полный коллапс и этого хотелось бы избежать, заявил Новак.Министр не дал прогноз сроков восстановления спроса. Все ожидают, что мировая экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии и спрос начнет расти, заключил Новак.