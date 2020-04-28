Акционеры НОВАТЭКа приняли решение выплатить окончательные дивиденды за второе полугодие 2019 года в размере 18,1 руб. на акцию. Общий размер финальных дивидендов составит 54,957 миллиарда руб.

Акционеры "НОВАТЭКа" приняли решение выплатить окончательные дивиденды за второе полугодие 2019 года в размере 18,1 руб. на акцию. Общий размер финальных дивидендов составит 54,957 миллиарда руб.Общие дивиденды за 2019 год составят 32,33 руб. на обыкновенную акцию (323,3 руб. на одну GDR), что на 24,1% больше дивидендов за 2018 год (26,06 руб. на обыкновенную акцию и 260,6 руб. на одну GDR).Всего на выплату дивидендов за 2019 год направят 98,164 миллиарда руб.Осенью 2019 года "НОВАТЭК" выплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 14,23 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов направили 43,207 миллиарда руб.Дивиденд за первое полугодие 2018 года составил 9,25 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату направили 28,086 миллиарда руб.Совокупный дивиденд за 2018 год составил 26,06 руб. на обыкновенную акцию против 14,95 руб. на обыкновенную акцию за 2017 год. На выплату дивидендов за 2018 год компания направила 79,126 миллиарда руб.