Случайный очевидец ограбления магазина в Кашире не растерялся и сумел задержать ранее судимого налетчика, не выпустив его из помещения до прибытия стражей порядка. Через некоторое время полицейские нашли второго участника преступления, пытавшегося отсидеться в гостинице.
Ранее судимые жители Оренбургской области, совершившие разбойное нападение в подмосковной Кашире, задержаны совместными усилиями очевидца, полиции и Росгвардии, об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Мужчины в масках, вооружившись ножами, пришли в магазин за содержимым кассы. Поначалу им сопутствовала удача – злоумышленники добрались до денег и уже собирались ретироваться, но простой и надежный план ограбления дал сбой.
В дело вступил свидетель преступления – он заметил налетчиков и, пока они грабили магазин, сходил за имевшимся у него легальным оружием самообороны, после чего сумел остановить одного из бандитов, не выпустив его из помещения торговой точки до прибытия стражей порядка.
Второму преступнику удалось скрыться, но вскоре он был обнаружен в одной из местных гостиниц, где налетчик пытался отсидеться после визита в магазин.
Теперь пойманным нарушителям закона может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.