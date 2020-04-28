Случайный очевидец ограбления магазина в Кашире не растерялся и сумел задержать ранее судимого налетчика, не выпустив его из помещения до прибытия стражей порядка. Через некоторое время полицейские нашли второго участника преступления, пытавшегося отсидеться в гостинице.

Ранее судимые жители Оренбургской области, совершившие разбойное нападение в подмосковной Кашире, задержаны совместными усилиями очевидца, полиции и Росгвардии, об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.Мужчины в масках, вооружившись ножами, пришли в магазин за содержимым кассы. Поначалу им сопутствовала удача – злоумышленники добрались до денег и уже собирались ретироваться, но простой и надежный план ограбления дал сбой.В дело вступил свидетель преступления – он заметил налетчиков и, пока они грабили магазин, сходил за имевшимся у него легальным оружием самообороны, после чего сумел остановить одного из бандитов, не выпустив его из помещения торговой точки до прибытия стражей порядка.Второму преступнику удалось скрыться, но вскоре он был обнаружен в одной из местных гостиниц, где налетчик пытался отсидеться после визита в магазин.Теперь пойманным нарушителям закона может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.