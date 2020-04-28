Днем 28 апреля пройдет совещание президента России с губернаторами по коронавирусу. В ходе видеоконференции состоится большое обращение Путина к народу в связи с пандемией. Прямую трансляцию мероприятия можно будет смотреть онлайн на Дни.ру.

Днем 28 апреля пройдет совещание президента России с губернаторами по коронавирусу. В ходе видеоконференции состоится большое обращение Путина к народу в связи с пандемией. Прямую трансляцию мероприятия можно будет смотреть онлайн на "Дни.ру".О проведении видеоконференции с главами регионов стало известно накануне, 27 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Прямая трансляция должна начаться днем 28 апреля после 15:00. Мероприятие будут показывать все федеральные телеканалы. Посмотреть его можно будет и онлайн, например, на "Дни.ру" или "Ютуб".В ходе совещания состоится и обращение Путина к народу. Песков рассказал, что запланировано больше вступительное слово."Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания", – цитирует его "Интерфакс".Отметим, что президент России Владимир Путин практически ежедневно проводит видеоконференции с чиновниками. Глава государства в режиме реального времени отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в стране.Кроме того, российский лидер несколько раз выступил с речью перед гражданами по поводу пандемии. Эксперты заранее предполагали, что обращение Путина может состояться и во время . Не исключалось, что глава государства объявит о продлении карантина до 11 мая, а также расскажет о судьбе майских праздников в 2020 году.Как , Россия в конце апреля ворвалась в топ-10 государств по числу зараженных коронавирусом, обогнав Китай, где начиналась эпидемия, и Иран. Согласно последним официальным данным, в стране лечатся от COVID-19 более 93 тысяч человек, скончались свыше 850 заболевших.27 Апр 2020 в 1:10 PDTКоронавирус сегодня || | | | |