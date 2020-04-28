Днем 28 апреля прошло совещание президента России с губернаторами по коронавирусу. В ходе видеоконференции состоялось большое обращение Путина к народу в связи с пандемией: глава государства рассказал о новых мерах по борьбе с COVID-19. Дни.ру собрали все подробности.

Днем 28 апреля прошло совещание президента России с губернаторами по коронавирусу. В ходе видеоконференции состоялось большое обращение Путина к народу в связи с пандемией: глава государства рассказал о новых мерах по борьбе с COVID-19. "Дни.ру" собрали все подробности.О проведении видеоконференции с главами регионов стало известно накануне, 27 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Позже он ответил на вопрос, во сколько будет обращение Путина к россиянам. Прямая трансляция должна была начаться днем 28 апреля после 15:00, в итоге началась только к 17:30. Мероприятие показали все федеральные телеканалы. Посмотреть его можно было и онлайн, например, на "Дни.ру" или "Ютуб".В ходе совещания состоялось и обращение Путина к народу. Песков перед мероприятием говорил, что запланировано большое вступительное слово."Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания", – цитировал его "Интерфакс".Пресс-секретарь президента тогда уточнил, что совещание с губернаторами 28 апреля пройдет полностью в открытом режиме. Это означает, что посмотреть онлайн можно было не только обращение Путина к народу, но и отчеты всех чиновников. Помимо губернаторов с речью выступили столичный градоначальник Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.28 Апр 2020 в 1:15 PDTВ ходе обращения Путин анонсировал новые сроки действия режима нерабочих дней в стране. Глава государства объявил о продлении майских праздников: к ним присоединили 6, 7 и 8 мая, которые должны были быть рабочими. Таким образом страна будет отдыхать с 1 по 11 мая включительно.Отметим, что президент России Владимир Путин практически ежедневно проводит видеоконференции с чиновниками. Глава государства в режиме реального времени отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в стране.Кроме того, российский лидер несколько раз выступил с речью перед гражданами по поводу пандемии. Эксперты заранее предполагали, что обращение Путина может состояться и во время . Не исключалось, что глава государства объявит о продлении карантина до 11 мая, а также расскажет о судьбе майских праздников в 2020 году.Как , Россия в конце апреля ворвалась в топ-10 государств по числу зараженных коронавирусом, обогнав Китай, где начиналась эпидемия, и Иран. Согласно последним официальным данным, в стране лечатся от COVID-19 более 93 тысяч человек, скончались свыше 850 заболевших.Коронавирус сегодня || | | | |