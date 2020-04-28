Телеведущая Регина Тодоренко затронула она тему домашнего насилия с тем посылом, что женщины иногда сами напрашиваются на моральную и физическую жестокость со стороны мужчин. Ну а дальше, как говорится, понеслось.

Регина Тодоренко больше не появится в рекламе популярного пакетированного сока. Кроме того, она гарантированно не получит новый контракт от крупного косметического бренда, а всем известный производитель детских подгузников уже пообещал принять серьезные меры.Финансовые потери Регины Тодоренко, очевидно, стали последствиями репутационных потерь. Она была российским лицом сразу нескольких зарубежных фирм-гигантов благодаря имиджу любящей матери и человека, ведущего здоровый образ жизни. И вот теперь — большие перемены, чему сама телеведущая поспособствовала буквально одной репликой. Если конкретнее, то затронула она тему домашнего насилия с тем посылом, что женщины иногда сами напрашиваются на моральную и физическую жестокость со стороны мужчин. Ну а дальше, как говорится, понеслось.Суровая критика обрушилась со всех сторон: мол, звезда шоу-бизнеса неприкрыто оправдывает пещерное варварство и нарушение прав человека. Негодуют и поклонники в социальных сетях, и авторы глянцевых журналов. Насколько пропорциональна такая реакция?"Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием".Производитель подгузников: "Мы очень глубоко расстроены и разочарованы тем, как прозвучали слова Регины. Уже разбираемся в сложившейся ситуации".А сказала Регина Тодоренко вот что: "А что ты сделала для того, чтобы муж тебя не бил? А что ты делала для того, чтобы он тебя ударил?" Слово — не воробей, и поймать затруднительно даже то, что вылетело лишь единожды. Что уж говорить, если из уст в течение двух дней выпорхнула целая стая: "Психологически больным человеком, да? Вот который берет камеру и говорит "Боже, мой муж меня бьет!" Ты че? У тебя есть мозги вообще? Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать – "мой муж меня бьет!" А почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала, для того, чтобы он тебя не бил?". Именно эта фраза Регины и стала камнем преткновения.Молодая мама, улыбчивая Регина Тодоренко, сидящая в эфире вместе с любящим супругом на фоне уютной и светлой квартиры, пожалуй, последний человек, от которого ожидали услышать такое. И эти высказывания ей, наверное, могли бы простить, не прозвучи потом следующие: "Мужчина при этом заперт полностью в клетке! Он не привык, что с ним разговаривают, ты понимаешь? Он не привык, что с ним разговаривают! Поэтому ему остается только физическое действие. Всё! Его не научили родители разговаривать с женщиной".Через пару минут Тодоренко добавит, что не защищает мужчин, истязающих женщин. Правда, эти слова, увы, уже никто не услышит. Главный редактор журнала Fashionograph Олег Шаран считает: "Вряд ли это можно считать единичным проявлением глупости. Апофеозом стало вот это небезызвестное интервью, где она заявила, что действительно это так — жертва всегда виновата сама. Если что-то произошло, посмотри на себя, прислушайся к насильнику. Чего ему не хватает? Это ужасно, и это неэтичная позиция. Даже за меньшие высказывания, за меньшее люди теряли контракты, люди теряли профессию".Маховик общественного осуждения запущен: Регину лишили престижной премии "Женщина года", с агрессивной критикой в ее адрес выступили даже те, кто раньше не скупился на щедрые лайки в ее Instagram. От девушки открестились и крупнейшие бренды: действительно, не может человек, оправдывающий домашнее насилие, быть лицом популярной марки подгузников с пухлощеким малышом на логотипе."Одна фраза буквально обрушила, я думаю, очень многие ее контракты. Бренды сейчас стараются следить за своей социальной репутацией, тема феминизма, тема домашнего насилия не просто чувствительная — она чувствительная еще более сильно именно сейчас, в период пандемии. Бренды поступили совершенно верно! Другое дело, что человек имеет право на ошибку, но вот ошибки стоят по-разному", — полагает эксперт в сфере PR-технологий Алена Август.И цена этой ошибки крайне высока: по разным оценкам, от 60 до 90 процентов дохода звезд — это рекламные контракты. И, возможно, поэтому, в том числе, пока подписчики Тодоренко в своем гневе переходят все допустимые границы, даже желая ей смерти, сама Регина продолжает приносить извинения каждый день и даже заявила, что начала сотрудничать с фондами, поддерживающих женщин, ставших жертвами домашнего насилия.Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" и Sputnik Пётр Лидов советует: "Если ее цель вернуть бренды, первое — это сказать, что я ошиблась, объяснить, в чем именно была ошибка, действительно подтвердить свои слова делом, передать деньги в какой-нибудь фонд. Может быть, сходить где-нибудь пообщаться с жертвами домашнего насилия. Но самое главное — это искренне понять, в чем она не права".И вроде бы искренности Тодоренко не занимать, ее манера вести собственные программы и блог всегда подкупала легкостью и прямотой, и там, где другие интервьюеры копались в грязном белье, Регина всегда была учтива и аккуратна, не гонясь за дешевым цитированием. А потому среди призывов немедленно покарать ее, предав информационному забвению, слышны голоса и тех, кто требуют остановить травлю девушки.Член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова подчеркивает: "Ребят, я действительно призываю: чем писать гадости Регине Тодоренко, особенно в наше действительно сложное время, подставьте вы плечо другому человеку, скажите вы человеку доброе слово. В конце концов, действительно помогите людям, попавшим в тяжелую ситуацию, выбраться из тяжелой ситуации. Или действительно помогите фондам, которые помогают действительно выпутаться из этой ситуации, передачей денег".В современном обществе устоялась догма: жертва есть жертва, а значит, она не может нести ответственность за направленное в адрес нее насилие. Но есть и еще одна догма: ненависть не порождает ничего, кроме ненависти.