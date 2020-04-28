Власти Турции объявили условия начала сезона туризма в условиях пандемии. Отели, которые выполнят эти требования, получат сертификаты здоровья, сообщил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.

Власти Турции объявили условия начала сезона туризма в условиях пандемии. Отели, которые выполнят эти требования, получат сертификаты "здоровья", сообщил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.Отели в Турции в мае первыми встретят турецких туристов, а когда возобновится международное авиасообщение, то Турция разрешит приезжать гражданам из стран, где снижается количество заболевших COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.Новые меры безопасности приведут к подорожанию отдыха: как ожидается, новые меры снизят заполняемость отелей в 2 раза, это приведет и к падению доходов. Чтобы избежать убытков, отельеры повысят цены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Отели планируется открыть к концу мая. Среди мер безопасности основным станет дистанция. Во-первых, отелям придется снизить плотность проживания: разрешено заселять только через один номер, то есть только половину всех гостиничных мест.Питание туристов станет персональным с заказом по комплексному меню – без самообслуживания и различных "шведских столов", "открытых буфетов".Плотность размещения столиков в ресторанах, кафе снижается с учетом новых норм социальной дистанции. Это касается и дискотек, пляжей, других развлечений.На пляжах расставят шезлонги для размещения "через один" — на расстоянии не менее двух метров от одного отдыхающего до другого. Для семей могут предложить зоны отдыха на пляже или у бассейна. Размещение по принципу "через одного" коснется и транспорта в Турции.