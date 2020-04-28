Специальный чартерный рейс для вывода россиян из Шанхая во Владивосток запланирован на 30 апреля. Авиаперевозчиком станет компания Аврора. Об этом сообщают Вести: Приморье.

Специальный чартерный рейс для вывода россиян из Шанхая во Владивосток запланирован на 30 апреля. Авиаперевозчиком станет компания "Аврора". Об этом сообщают "Вести: Приморье".По предварительной информации, Airbus А319 вылетит из Шанхая в 13:45 и приземлится во Владивостоке в 19 часов вечера. Салон самолета предусмотрен для перевозки 128 пассажиров. Рейс будет выполнен после соответствующих разрешений от авиационных властей Китая и Росавиации, отметили представители авиакомпании.Напомним, в связи с пандемией COVID-19 Россия с 27 марта полностью прекратила авиасообщение с другими странами. Исключением стали вывозные, а также гуманитарные, почтовые, грузовые и санитарные рейсы, перегоны пустых самолетов на техобслуживание и полеты, выполняемые по отдельным решениям федерального правительства.С 31 марта власти сократили количество вывозных рейсов, а также установили ограничения на количество прибывающих пассажиров. Таким образом, прилет российских граждан из-за рубежа в Москву возможен только через аэропорт "Шереметьево", в количестве не более пятисот человек в сутки. Для в аэропортов, расположенных в других субъектах РФ ограничение составляет 200 человек в сутки.Напомним, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 24 жителей края. В общей сложности число инфицированных в Приморье составляет 302 человека, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.Отметим также, что жители края проявили удивительное терпение и мудрость. Об чем свидетельствуют итоги опроса, проведенного на сайте "Вести:Приморье". Более 40 поцентов респондентов считают, что режим самоизоляции нужно усилить и продлить до лета. 17 процентов проголосовали за более щадящий вариант — продление жесткого карантина до 12 мая. 14 процентов приморцев уверены, что ограничительный режим нужно смягчать. 26,7 процентов проголосовали за полную отмену самоизоляции с 30 апреля.