Женщина сообщила, что, вернувшись в свою квартиру, обнаружила пропажу личных вещей и денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 27-летнего приезжего, подозреваемого в краже из квартиры пенсионерки.В марте текущего года в полицию с заявлением обратилась 72-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что, вернувшись в свою квартиру на улице Академика Скрябина, обнаружила пропажу личных вещей и денежных средств, которые она хранила в шкафу. Материальный ущерб составил более 280 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Рязанском проспекте. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру через форточку. Похищенным он успел распорядиться по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18