Очередной этап Формулы-1 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса. Организаторы Гран-при Франции признали, что в сложившихся условиях им не удастся провести гонку.

Очередной этап "Формулы-1" 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса. Организаторы Гран-при Франции признали, что в сложившихся условиях им не удастся провести гонку.27 апреля власти Франции приняли решение запретить проводить в стране крупные мероприятия до середины июля. "В связи с этим Гран-при не сможет состояться", – сообщила пресс-служба "Формулы-1".Напомним, что Гран-при Франции был запланирован на 26 июня. Ранее в "Формуле-1" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были отменены или перенесены уже девять гонок.