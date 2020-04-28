Президент России Владимир Путин запланировал большое выступление на совещании с главами регионов во вторник, 28 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Заседание в ..

Президент России Владимир Путин запланировал большое выступление на совещании с главами регионов во вторник, 28 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Заседание в формате видеоконференции начнется около 15:00 мск. Раскрыть другие подробности пресс-секретарь отказался. "Давайте дождемся этого совещания", – цитирует Пескова .Совещание пройдет в открытом режиме. Доклады представят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также несколько руководителей регионов.