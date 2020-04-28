Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент Владимир Путин якобы где-то укрылся. По его словам, Путин в настоящее время живет и работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огареве, соблюдая все нормы самоизоляции.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент Владимир Путин якобы где-то "укрылся"."Слухов всегда огромное количество и чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности", — подчеркнул Песков.По его словам, Путин в настоящее время живет и работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огареве, соблюдая все нормы самоизоляции. Все очные контакты глава государства минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Попасть к президенту можно, только сдав анализ на коронавирус, рассказал Песков "Аргументам и фактам".Как стало известно ранее, на этой неделе Путин выступит с новым обращением к гражданам России. Оно будет касаться режима самоизоляции.