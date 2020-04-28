Основания для возвращения нефтяных цен к высоким уровням отсутствуют, однако сделка ОПЕК+ может сделать колебания цен более плавными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия 24.

Основания для возвращения нефтяных цен к высоким уровням отсутствуют, однако сделка ОПЕК+ может сделать колебания цен более плавными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".Сделка позволит избежать обвала цен, при этом нынешние цены на нефть не являются обвальными, отметил Песков.Соглашение ОПЕК+ позволит удерживать цены на приемлемом уровне. Низкие цены не могут держаться вечно, спрос на нефть обязательно начнет расти, подчеркнул Песков.Страны ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи нефти в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение действует два года. При этом с июля по декабрь 2020 г. страны ОПЕК+ сократят добычу на 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. — на 5,8 млн б/с.Условия сделки могут пересмотреть в декабре 2021 г.Между тем страны ОПЕК+ и некоторые страны G20 в совокупности сократят добычу на 15 млн б/с.