Власти не откажутся от индексации пенсий в 2021 году на фоне сокращения поступлений в социальные фонды из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти не откажутся от индексации пенсий в 2021 году на фоне сокращения поступлений в социальные фонды из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".Поступления в социальные фонды сократятся в этом году, отметил Песков. На вопрос, не придется ли властям урезать соцрасходы и отказываться от индексации пенсий в следующем году, Песков ответил: "Я бы ответил однозначно. Нет".Предложенные поправки в конституцию не допускают такого развития событий, но и действующая конституция подчеркивает социальный характер государства.Социальные обязательства являются для Путина абсолютным приоритетом. Россия даже в самые тяжелые времена имеет возможность и необходимые инструменты для выполнения социальных обязательств, заключил Песков.