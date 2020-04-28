Почти 6,2 тысячи человек в России заразились СOVID-19 за прошедшие сутки – таковы новые данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай.

Почти 6,2 тысячи человек в России заразились СOVID-19 за прошедшие сутки – таковы новые данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.Из сообщения оперштаба следует, что почти 2,7 тысячи (43,4 процента) из вновь выявленных зараженных переносят болезнь бессимптомно.За сутки в России подтверждено 50 летальных случаев среди больных коронавирусом, 31 из них – в Москве. За этот же период в стране выздоровели 579 человек, 349 из них – в столице. За весь период пандемии в стране умерли 794 человека, выписаны по выздоровлению – 7346 человек.В Москве за сутки зарегистрирован 2871 новый случай заражения коронавирусом. Общее число диагнозов в столице выросло до 45,4 тысячи.Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняет штаб. Между тем, в Китае по данным Университета Джона Хопкинса в настоящий момент 83 912 заболевших.Ранее 27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что по уровню заболеваемости коронавирусом Россия выйдет на плато к середине мая. После этого заболеваемость начнет постепенно снижаться.