Количество обращений граждан с просьбой уменьшить долговую нагрузку из-за потери доходов во время пандемии коронавируса приблизилось к 1 миллиону и быстро растет, сообщает газета Известия со ссылкой на Банк России.

Количество обращений граждан с просьбой уменьшить долговую нагрузку из-за потери доходов во время пандемии коронавируса приблизилось к 1 миллиону и быстро растет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Банк России.Растет также количество жалоб и обращений граждан по поводу отказа банков предоставить или реструктуризировать кредиты, по порядку применения кредитных каникул. Банк России разместил на своем сайте подробные разъяснения, которые можно получить также в колл-центре ЦБ.На прошлой неделе ЦБ получил более 800 жалоб на отказ в предоставлении каникул. Все обращения рассмотрены с банками. Во многих случаях банки исправили ошибки и предоставили каникулы.Основными причинами отказа послужили превышение лимита кредита, установленного правительством, или отсутствие факта снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. В таких случаях ЦБ советует банкам предложить заемщику собственную программу реструктуризации.Граждане, которые не получили предложения по реструктуризации кредита от банков, могут заявить об этом в ЦБ, который проведет с банками надзорную работу.