Почти половина жителей Санкт-Петербурга могут быть носителями коронавруса. Такую статистику привела пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой.

Почти половина жителей Санкт-Петербурга могут быть носителями коронавруса. Такую статистику привела пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой.По словам представителя ведомства, почти 50 процентов граждан являются бессимптомными носителями COVID-19. Установить источник заражения достоверно невозможно. Скорынина отметила, что фиксируется большое число заносов вируса в медучреждениях. Например, врачи могли переносить инфекцию между разными местами работы, потому появилось постановление главного санитарного врача, чтобы медики работали на основном месте.Скорынина отметила, что сложившуюся ситуацию могут исправить меры по самоизоляции, снижение количества контактов, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно о смерти 51-летнего нейрохирурга Алексея Филиппова, который работал заведующим отделением в Александровской больнице. У медика выявили коронавирус. Также от COVID-19 умер врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Причиной его смерти стала сердечно-легочная недостаточность на фоне пневмонии.