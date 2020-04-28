В подмосковном городе Клин двое мошенников обокрали 84-летнюю пенсионерку. Одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает . По предварительной версии, накануне к пожилой женщине ..

В подмосковном городе Клин двое мошенников обокрали 84-летнюю пенсионерку. Одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает .По предварительной версии, накануне к пожилой женщине пришли двое человек, которые представились сотрудниками газовой службы. Пока один отвлекал пенсионерку на кухне, другой искал ее деньги в соседней комнате. Обнаружив средства, они спешно скрылись. Потерпевшая написала заявление в полицию.