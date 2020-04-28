Житель подмосковного Волоколамска до смерти избил своего отца. Тело пожилого мужчины обнаружили в квартире на Строительной улице. Как удалось установить правоохранителям, во время ..

Житель подмосковного Волоколамска до смерти избил своего отца. Тело пожилого мужчины обнаружили в квартире на Строительной улице.Как удалось установить правоохранителям, во время застолья родственники сильно поссорились. В результате мужчина несколько раз ударил своего отца деревянным подлокотником от кресла, после чего ранил ножом. От полученных травм пенсионер скончался.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали нападавшего. Мужчину отправили под стражу, передает .