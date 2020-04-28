Молодой человек сдал незнакомке в аренду на сутки фотообъективы, однако денежные средства им так и не были получены, а гражданка перестала выходить на связь...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 22-летнего молодого человека. По его словам, он разместил в Интернете объявление о сдаче в аренду фотообъективов. К нему обратилась женщина, с которой он заключил договор аренды на сутки. Однако денежные средства им так и не были получены, а гражданка перестала выходить на связь. Сумма материального ущерба составила около 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Набережная задержали подозреваемую – неработающую 26-летнюю приезжую, временно проживающую в Москве. Похищенное злоумышленница реализовала, а денежные средства потратила на личные нужды.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29