Московские полицейские силой задержали гулявшего с собакой москвича и его супругу, использовав при этом газовый баллончик. В столичном управлении МВД проверяют появившиеся в соцсетях кадры от очевидцев.

Московские полицейские силой задержали гулявшего с собакой москвича и его супругу за нарушение режима самоизоляции, использовав при этом газовый баллончик. В столичном управлении МВД проверяют появившиеся в соцсетях кадры от очевидцев.Инцидент, по предварительным данным, произошел днем 26 апреля на улице Лестева. На кадрах видно, что первым делом полицейские усадили в служебную машину женщину, а затем взялись за ее супруга. Мужчина отказывался следовать за правоохранителями, указывая на то, что гуляет с собакой. В итоге против него применили газовый баллончик, уложили на асфальт и заковали в наручники. Просьбы соседей и знакомых отпустить задержанных успехом не увенчались."В полиции проверяют информацию о задержании, которое было снято на видео", — сообщили ТАСС в столичном главке МВД.На задержанных, по неподтвержденной информации, завели административные дела за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за нарушение режима самоизоляции.Ранее на действия стражей порядка жаловался москвич, которого задержали у подъезда дома во время прогулки с маленьким ребенком — вместо нарушения режима самоизоляции ему в итоге вменили хулиганство.