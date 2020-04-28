В пятницу 54-летний курганец перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса грузовика. Неосторожный пешеход скончался на месте до приезда медиков.

В Кургане 54-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса грузовика.Инцидент произошел 24 апреля на улице Омской. Водитель большегруза пытался предотвратить наезд пешехода, свернув руль в сторону, однако мужчина за пару секунд до столкновения в панике увеличил скорость и побежал со всех ног.Грузовик сбил неосторожного курганца, вылетел на обочину и остановился через несколько десятков метров, протаранив забор. Пешеход погиб на на месте до приезда медиков.