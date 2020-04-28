Молодой человек, принимавший участие в нелегальном заезде, перепутал передачи и стартовал не в ту сторону, въехав в толпу зрителей, один из которых и запечатлел инцидент на видео. В результате аварии пострадали две девушки, стоявшие прямо за машиной.

Ошибка водителя привела к наезду на людей – инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 25 апреля, во время нелегального уличного заезда в Омске.Как сообщалось ранее, 22-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, принимавший участием в уличных гонках, включил заднюю передачу и въехал в толпу зрителей, стоявших прямо за машиной.В результате инцидента пострадали две девушки, которых предполагаемый виновник аварии доставил в травмпункт, где им была оказана необходимая медицинская помощь.Стражи порядка оперативно установили личность автомобилиста, в отношении которого были составлены три административных протокола.