Российская академия наук (РАН) определила 10 научных проектов, связанных с проблемой распространения коронавируса. Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Российская академия наук (РАН) определила 10 научных проектов, связанных с проблемой распространения коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент РАН Александр Сергеев.По словам Сергеева, есть довольно существенный потенциал академических институтов и университетов, который может быть задействован сейчас, во время пандемии COVID-19. Он отметил, что сейчас РАН вместе с Минобрнауки работает над способами подключить институты и исследовательские подразделения университетов к решению проблем, связанных с коронавирусом."Около 10 крупных проектов сейчас есть. Это пять проектов по разработке вакцин, это проекты по разработке новых препаратов, различных средств дезинфекции, это создание новых материалов, скажем, для таких защитных костюмов и так далее", – рассказал он.Сергеев добавил, что в системе Минобрнауки и РАН "есть очень сильные институты"."Например, Центр Чумакова (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М​​​.П.Чумакова – ред.), который является ведущей организацией в стране по разработке и производства вакцин. Это организация в год производит более 100 миллионов доз вакцин, – пояснил он. – В этой организации есть абсолютно полный цикл необходимого оборудования, есть компетенции, знания, для того чтобы самым активным образом участвовать в разработке вакцины против коронавируса".Как сообщалось ранее, испытания вакцины против нового коронавируса должны стартовать в начале лета. В частности, тесты проведет центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске.